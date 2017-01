França não vai deixar qualquer um anular acordo sobre o clima

O Presidente francês, François Hollande, alertou este sábado o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que "a França não vai deixar nem ninguém nem qualquer Estado" colocar em causa o acordo climático alcançado este ano em Paris.



"Digo-lhe: a França não deixará ninguém, nem qualquer Estado, até o maior, colocar em causa esta grande aquisição da comunidade internacional", disse Hollande numa mensagem dirigida a Donald Trump, que ameaçou "anular" o acordo alcançado no final do ano passado e conhecido como COP21.



"Lembre-se, um acordo histórico foi alcançado em Paris", acrescentou o chefe de Estado, recordando o "crédito" de França na altura de mobilizar a comunidade internacional.





Donald Trump negou durante meses a realidade das alterações climáticas e chegou a escrever nas redes sociais que são um "engano dos chineses".Na campanha eleitoral, o Presidente eleito defendeu o fim dos acordos sobre o meio ambiente, incluindo o acordo de Paris, assinado em 2015 por mais de 170 países, e assegurou que vai "retirar" todos os fundos dos Estados Unidos para a ONU relacionados com as alterações climáticas.Recentemente, Trump disse que "ninguém realmente sabe" se as alterações climáticas são reais e que está a "estudar se os Estados Unidos devem retirar-se do acordo alcançado há um ano em Paris".