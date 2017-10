Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França perto de aprovar lei antiterrorista controversa

Esquerda francesa acredita que medida "atenta contra as liberdades".

03.10.17

Os deputados franceses devem aprovar esta terça-feira um projeto de lei antiterrorista, que o governo considera "uma resposta duradoura a uma ameaça duradora", mas criticado à esquerda por "atentar contra as liberdades".



O texto será votado às 14h15 TMG na Assembleia Nacional onde o partido do presidente Emmanuel Macron dispõe de uma maioria confortável e deve receber o apoio de uma parte da direita e da esquerda.



A votação ocorre após uma semana de debates acalorados e dois dias depois do esfaqueamento mortal de duas jovens em Marselha, reivindicado pelo grupo extremista Daesh. O presumível autor do ataque foi abatido por militares.



Este ataque fez aumentar para 241 o número de pessoas mortas em atentados em França desde 2015.



O ministro do Interior, Gérard Collomb, defendeu hoje uma lei "extremamente útil" face a uma "ameaça extremamente grave".



"Muitas pessoas dizem que (a lei) é liberticida" mas "se não for feita o resultado são atentados como este" de Marselha, insistiu em declarações à rádio France Inter.



A lei visa transpor para o direito comum algumas medidas do estado de emergência, instaurado pelo antigo governo socialista após os atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris, que causaram 130 mortos.



O estado de emergência, que dá às autoridades poderes excecionais, deve ser temporário, mas foi prolongado por seis vezes, devido a atentados ou ameaças.



Macron prometeu que a nova lei será "objeto de avaliação em 2020", podendo algumas medidas ser "suprimidas" e outras adicionadas.



Segundo uma sondagem publicada a semana passada no diário Le Figaro, 57% dos franceses são favoráveis ao projeto de lei.