Fillon preocupado com "atitude imprevisível" de Trump

O candidato conservador às presidenciais francesas, François Fillon, declarou-se esta terça-feira preocupado com "a atitude imprevisível e, em certa medida, perigosa" do presidente norte-americano, Donald Trump, na gestão de algumas das crises internacionais.



"Mais do que nunca, a Europa deve recuperar a sua independência", disse Fillon, numa entrevista à emissora Europe 1, ao ser questionado sobre o comportamento de Trump e em particular sobre as felicitações que dirigiu ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pela vitória no referendo para reforçar os seus poderes.



Considerando que Erdogan "está a fazer a democracia retroceder" na Turquia, assinalou que a "França deve ter uma voz independente" dos Estados Unidos na cena internacional e que a sua intenção é evitar "um retorno à Guerra Fria".









Fillon tem como uma das prioridades, se alcançar o Eliseu, constituir "uma aliança internacional" contra o que denomina "o totalitarismo islâmico".



O candidato de direita tem vindo a subir nas sondagens, mas aparece em terceira ou quarta posição nas intenções de voto para a primeira volta das presidenciais, no próximo domingo, o que não lhe permite passar à segunda volta, a 7 de maio.



No entanto, Fillon mostrou-se confiante, insistindo ser o único que representa uma alternativa, dado que a proposta da candidata da extrema-direita Marine Le Pen é "incorreta" e a do centrista Emmanuel Macron representa "a continuidade" do governo do presidente François Hollande.



Em relação a Trump comentou que "não se pode intervir em todas as partes do mundo com emoção", adiantando que "este é o velho método do faroeste: dispara-se e discute-se depois".

