Líder do Partido Socialista demite-se após derrota histórica

O líder do Partido Socialista francês, Jean-Christophe Cambadélis, anunciou este domingo a sua demissão, minutos depois de as primeiras projeções mostrarem uma derrota histórica do seu partido na segunda volta das eleições legislativas.

"Há que construir uma nova oferta política das esquerdas para contrariar o neoliberalismo e o nacionalismo", disse Cambadélis, que referiu que uma direção coletiva ficará agora responsável pelo partido.

De acordo com as projeções difundidas ao início da noite pela imprensa francesa, o Partido Socialista (PS), que até agora detinha a maioria na Assembleia Nacional (com um total de 577 lugares), conseguirá eleger entre 27 e 49 deputados, juntamente com os seus aliados ecologistas.

