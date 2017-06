Macron garante maioria absoluta

O partido do Presidente, Emmanuel Macron, ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta, confirmou hoje o Ministério do Interior de França, quando estão definidos 513 dos 577 assentos da Assembleia Nacional francesa.

Segundo o Ministério, o partido A República Em Marcha, do Presidente Macron, já conquistou definitivamente 303 assentos, o que ultrapassa os 289 necessários para garantir a maioria absoluta.

O partido de direita Os Republicanos e os seus aliados ficaram em segundo lugar, com 124 lugares já garantidos, segundo os dados do Ministério.

