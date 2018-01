Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francês gasta milhares de euros para parecer Marilyn Monroe

Cyril já colocou botox e aumentou os lábios para ficar parecido com o ícone.

13:15

Cyril Roux já gastou mais de 9.600 euros em botox e aumentos de lábios para ficar parecido a Marilyn Monroe, o seu ídolo. O francês, natural de Toulon, faz tratamentos de dois em dois meses e planeia agora fazer uma operação ao nariz e colocar implantes no queixo para continuar a sua transformação.



O jovem de 32 anos, que trabalha como empregado de mesa, já fez vinte operações nos últimos 18 meses. Os objetivos são "parecer mais novo" e "mais parecido" com a sua inspiração.



"Aos 26 anos fiz a primeira operação, uma sessão de Botox, que foi uma ótima experiência e me fez querer mais", afirma, citado pelos media britânicos.



Agora, o jovem confessa que se tornou "viciado" nestas cirurgias e que a sua próxima operação vai ser ao nariz: "Estou à espera só porque não tenho os 2.300 euros para a pagar neste momento", revela.



Cyril é frequentemente alvo das conversas das outras pessoas quando está na rua mas nem esta atenção faz com que queira parar de alterar o seu aspeto físico: "Elas riem-se de mim e dizem que pareço estranho. Mas eu tenho orgulho em ser 'plástico' e vou continuar a sê-lo. Quanto a essas pessoas... não quero saber", conclui.