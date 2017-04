François Fillon atingido com farinha em comício

"Espero que pelo menos a farinha seja francesa", reagiu com humor Fillon durante o o comício, acrescentando ainda que não foi a a Estrasburgo falar de padarias.



O momento foi captado pela estação de televisão BFMTV.



François Fillon a été enfariné à Strasbourg pic.twitter.com/TDZ5xQ5rL6 — BFMTV (@BFMTV) 6 de abril de 2017





François Fillon, candidato dos Republicanos às presidenciais francesas de 23 de abril, foi atingido com farinha à chegada de um comício em Estrasburgo.O candidado de direita estava a cumprimentar as pessoas que se encontravam no Parque de Exposições de Estrasburgo quando um jovem, com uma 't-shirt' onde se lia "Os jovens com Fillon", lhe atirou com um pacote de farinha à cara.