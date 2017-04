François Fillon diz ser vítima de manipulação e mantém candidatura ao Eliseu

"Não é possível que este assunto não tenha sido seguido com a maior atenção pelas mais altas autoridades", respondeu Fillon quando questionado sobre o alegado envolvimento do presidente François Hollande, apesar de reconhecer que não tem provas concretas sobre os autores da "manipulação".O líder da direita francesa e ex-primeiro-ministro durante a presidência de Nicolas Sarkozy (entre 2007 e 2012) foi acusado de ter criado empregos fictícios à mulher e aos dois filhos, como assistentes parlamentares, com dinheiro do Estado.Na entrevista difundida esta segunda-feira em França, Fillon repetiu que mantém a candidatura apesar de a acusação, que inclui a mulher, ter sido formalizada.O candidato disse ainda que está convencido de que a mulher não vai ser considerada culpada e que não se tinha candidatado à presidência se não estivesse convencido da inocência em relação ao caso.Sobre os presentes que recebeu de vários chefes de Estado africanos, nomeadamente artigos de vestuário, no valor de 21 mil euros, Fillon disse ter cometido um "erro" e que, por isso, devolveu as prendas.