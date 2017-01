François Fillon e mulher interrogados por alegado emprego fictício

Também disse que só daria explicações à justiça e não à comunicação social, porque confia na justiça para estabelecer a verdade.



Fillon, que insiste que os empregos de Penelope não foram fictícios e que a sua mulher efetuou os trabalhos para que foi contratada, afirmou igualmente que está a ser vítima de um ataque para travar a sua possível eleição para o Eliseu (sede da Presidência francesa). E referiu entretanto que só irá renunciar da candidatura se for acusado.



A fonte judicial citada hoje pela agência noticiosa francesa AFP não acrescentou mais pormenores sobre o interrogatório do casal Fillon.



Segundo a estação de televisão BFMTV, Fillon e a mulher foram ouvidos, em separado, na sede da polícia financeira em Nanterre, nos arredores de Paris.



Antes de ouvir o casal Fillon, a polícia financeira francesa interrogou, na sexta-feira, Michel Crépu, ex-diretor da La Revue des Deux Mondes, e a jornalista Christine Kelly, biógrafa de François Fillon.



Hoje de manhã, as autoridades judiciais ouviram também o empresário Marc Ladreit de Lacharrière.



A primeira volta das eleições presidenciais francesas realiza-se a 23 de abril deste ano. Caso seja necessária uma segunda volta, o escrutínio realiza-se em maio.



O candidato da direita às presidenciais francesas, François Fillon, e a sua mulher, Penelope, foram esta segunda-feira interrogados pela polícia, no âmbito de um inquérito por uso indevido de fundos públicos, informou uma fonte próxima da investigação.O inquérito foi desencadeado na semana passada por uma notícia do jornal satírico Le Canard Enchaîné segundo a qual Penelope Fillon terá "recebido cerca de 500.000 euros brutos" em oito anos na qualidade de assessora parlamentar do marido, apesar de nunca ter exercido essas funções.A mulher de Fillon também terá sido assistente literária no título La Revue des Deux Mondes, uma publicação detida por Marc Ladreit de Lacharrière, um empresário próximo do ex-primeiro-ministro durante a Presidência de Nicolas Sarkozy (2007-2012).