Freira defende que Virgem Maria e São José faziam sexo

A freira Lucía Caram defendeu num programa da Spanish TV que a Virgem Maria não era realmente virgem e que Maria e José tinham relações sexuais tal como um casal comum.

"Acho que Maria estava apaixonada por José e que eles eram um casal normal. O mais usual é que tivessem sexo. É difícil acreditar que isso não acontecia", disse a freira, no programa espanhol Chester in Love.

Para Lúcia Caram, a igreja devia ter "apresentado Maria e José de outra forma e entender que esta relação era um amor maduro".

As declarações da irmã de 51 anos não foram bem aceites pela igreja católica nem pelos crentes. O Episcopado de Vic desautorizou a freira a falar deste assunto e Lucía recebeu mesmo algumas ameaças de morte o que a levou a fazer um comunicado a pedir desculpa pelas suas palavras no site Réligion Digital.

"Preocupo-me com a leitura fragmentada, ideológica e perversa de algumas pessoas sedentos de vingança e regidos pelo ódio que inclusive me ameaçaram de morte", lê-se no comunicado.

Não é a primeira vez que Lucía Caram, natural da Argentina, a morar há 26 anos num convento de Barcelona, Espanha, aparece nos meios de comunicação social. A freira já teve um programa de culinária e tem mais de 183 mil seguidores no Twitter.

