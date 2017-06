Frigorífico que provocou fogo em Londres não se vende em Portugal

O modelo de frigorífico que causou o incêndio que matou 79 pessoas em Londres não se vende e nunca foi vendido em Portugal. A garantia foi dada ao CM pela assistência técnica da marca Hotpoint, cujos produtos são vendidos em Portugal com a designação Hotpoint Ariston. As marcas são propriedade da Whirlpool, multinacional que lidera o mercado de eletrodomésticos em todo o mundo.

As autoridades britânicas anunciaram esta sexta-feira que o modelo em causa, um Hotpoint FF175BP vai ser investigado. Fonte da marca diz ao CM que o aparelho nunca chegou ao mercado ibérico.



O aparelho não foi objeto de qualquer retirada do mercado por razões de segurança, disse a superintendente da polícia, Fiona McCormack em conferência de imprensa. A responsável acrescenta que o governo ordenou uma avaliação imediata daquele modelo, que foi produzido entre 2006 e 2009.

A Whirlpool, detentora da marca Hotpoint na Europa e na Ásia, garante estar a "colaborar com as autoridades para ter acesso ao frigorífico em questão e ajudar nas investigações". "As palavras não chegam para descrever a nossa tristeza perante esta terrível tragédia", é dito, em comunicado.



A empresa pediu que quem tiver frigoríficos dos modelos FF175BP e FF175BG entre em contacto com a Whirlpool.



A torre de apartamentos, situada no bairro de North Kensington, era de habitação social e nela residiam 400 a 600 pessoas, muitas imigrantes.









O fogo propagou-se rapidamente a todo o edifício, de 24 andares e 120 apartamentos, fazendo pelo menos 79 mortos e 78 feridos, 10 dos quais estão em estado crítico.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito