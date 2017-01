Frio mata dez pessoas na Polónia

Na maioria dos casos, trata-se de sem-abrigo que dormem em zonas pouco resguardadas ou de pessoas sob o efeito de bebidas alcoólicas.



Com o passar das próximas semanas, as temperaturas irão suavizando, mas grande parte da Polónia o termómetro seguirá marcando valores negativos.



A cada ano morrem no país em média de 80 pessoas devido às baixas temperaturas.Na maioria dos casos, trata-se de sem-abrigo que dormem em zonas pouco resguardadas ou de pessoas sob o efeito de bebidas alcoólicas.Com o passar das próximas semanas, as temperaturas irão suavizando, mas grande parte da Polónia o termómetro seguirá marcando valores negativos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Pelo menos dez pessoas morreram na Polónia durante as últimas 24 horas devido às baixas temperaturas, informaram esta terça-feira as autoridades polacas, elevando para 65 o número de mortos neste inverno.A polícia da Polónia pediu à população que permaneça alerta e que reaja diante as pessoas ameaçadas de hipotermia, em particular os sem-abrigo.Nas últimas horas, as temperaturas chegaram a cair para 20 graus abaixo de zero em algumas partes do país, neste que foi o fim de semana mais frio do inverno.