Frio polar faz vários mortos na Europa

Na Alemanha, a frente fria provocada pela tempestade ‘Axel’ provocou temperaturas de 31 graus negativos em algumas localidades da Saxónia e o gelo cobriu todo o Norte do país.Também Hungria, Rússia e Turquia estão a ser afetadas pela vaga de frio polar. As temperaturas negativas que se fazem sentir em Istambul, na Turquia, obrigaram as autoridades a cancelar 633 voos. Em Moscovo, na Rússia, os termómetros caíram para 28,5 graus negativos, menos 12 graus negativos do que é habitual nesta época.

A vaga de frio polar que assola a Europa já provocou pelo menos 24 mortos e lançou o caos nos transportes. A neve cobriu as ilhas gregas e o Sul da Itália. Na Polónia, onde as temperaturas chegaram aos 25 graus negativos, dez pessoas morreram nos últimos dias, e os serviços de urgência alertaram a população para se precaver do mau tempo.Também em Itália, a Protecção Civil mantém o alerta para a onda de frio que atinge com particular intensidade o Centro e Sul do país. No sábado, os aeroportos de Sicília, Bari e Brindisi estiveram encerrados e muitas estradas ficaram intransitáveis.As previsões indicam que um novo fenómeno climatérico vai continuar a afetar o Leste da Europa, em especial a costa do Adriático, e o Sul, com "persistência de temperaturas muito baixas e ventos fortes."