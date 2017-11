Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fronteira entre Moçambique e Zimbabué com menos gente e muitos militares

Intervenção militar contra o presidente Mugabe provocou redução do movimento fronteiriço.

Por Lusa | 10:14

A fronteira de Machipanda, principal passagem controlada entre Moçambique e Zimbabué, regista esta quinta-feira, pelo segundo dia consecutivo, um movimento abaixo do normal, disseram à Lusa oficiais de migração.



"Continuamos com uma fraca entrada e saída" de residentes no Zimbabué, referiram, após a intervenção militar no país, na quarta-feira, contra o Governo do Presidente, Robert Mugabe.



"Podemos considerar um movimento anormal, admitindo que a media diária é de 500 a 600 zimbabueanos a entrar e sair. Atualmente estamos com números abaixo de 200", disse um funcionário da migração de Moçambique na fronteira de Machipanda.



Já na quarta-feira, a Lusa tinha testemunhado haver pouco fluxo de residentes do Zimbabué na fronteira que, nas horas de ponta, não tinha as filas habituais, sobretudo de comerciantes que compram em Moçambique para revender no país vizinho.



Uma oficial de migração do Zimbabué admitiu que a fronteira registou uma quebra, com "poucas pessoas a atravessaram a fronteira nos dois sentidos", depois de o exército ter anunciado que "a crise [política] no país subiu para outro nível".



Os autocarros que fazem a ligação da cidade moçambicana de Chimoio, centro do país, com Harare, capital do Zimbabué, transportando comerciantes, não circulam na rota desde quarta-feira, disse à Lusa um dos homens de negócios que costuma fazer o percurso.



"Ficaram desencorajados com os bloqueios montados na estrada entre a fronteira e Harare, com muito controlo militar", disse à Lusa Lovemore Kamoto, um comerciante do Zimbabué, junto à fronteira de Machipanda, quando fazia a sua tradicional viagem, em camiões.



Um taxista, Noah Anderson, considerou que a presença massiva do exército junto da fronteira e na estrada que liga a Mutare, bem como os apelos à calma, estão a retrair a população.



"O movimento está muito baixo, não é o habitual" referiu, apontando que enfrenta dois bloqueios do exército, altamente armado, a cada cinco quilómetros na colina entre a fronteira a cidade de Mutare.



Os militares param as viaturas civis, vasculham o interior e exigem identificação aos que entram ou saem do país.



Machipanda é também a principal porta para os países africanos do interior que usam o porto moçambicano da Beira, no Oceano Indico.



Na capital, Harare, as instituições publicas, o comércio e os transportes públicos voltaram a funcionar normalmente esta quinta-feira.



O assunto em debate hoje nas principais esquinas de Harare é saber se Mugabe deixou a capital Harare na quarta-feira para a região de Roside.



A tensão no país escalou depois de, na segunda-feira, o chefe das Forças Armadas, o general Constantino Chiwenga, ter condenado a demissão do vice-presidente do país e avisado que o exército poderia "intervir" se não acabasse a "purga" dentro do Zanu-PF, partido no poder desde a independência do Zimbabué, em 1980.



O partido Zanu-PF, de Mugabe, reagiu no dia seguinte ao aviso sem precedentes, acusando o chefe das Forças Armadas de "conduta de traição", afirmando que as críticas do general Constantino Chiwenga se destinavam "claramente" a perturbar a paz nacional e demonstravam uma conduta de traição, "já que foram feitas para incitar à sublevação".



Na quarta-feira, o exército zimbabueano colocou Robert Mugabe em prisão domiciliária e tomou o controlo da capital, Harare, numa operação que visou, segundo indicou, "os criminosos" que rodeiam o mais velho dirigente em exercício do mundo, com 93 anos, e não "um golpe de Estado contra o Governo".