Fuga de 50 babuínos obriga a encerrar jardim zoológico

Macacos escaparam das suas jaulas e estão a gerar o pânico na cidade de Paris.

Por Catarina Figueiredo | 14:29

Cerca de 50 babuínos, uma espécie de macacos, escaparam das suas gaiolas no Jardim Zoológico de Paris, em Bois de Vincennes, esta manhã de sexta-feira. O incidente levou à evacuação e ao encerramento do local, bem como à instalação de um perímetro de segurança.



De acordo com a direção do zoo, todos os animais estariam dentro do recinto do parque mas "nunca estiveram em contacto com o público e nos restantes pontos do jardim", daí a preocupação em capturá-los o mais rapidamente possível.



De acordo com o jornal France Bleu, até ao momento restam apenas quatro babuínos à solta no recinto, no entanto, o jardim zoológico vai permanecer encerrado ao público e vigiado por polícias, até que nenhum dos babuínos constitua perigo para o público.



O Jardim Zoológico de Paris garante que ninguém saiu magoado do incidente. Os bombeiros estão no local.