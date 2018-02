Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fumo na torre de controlo do aeroporto de Roterdão cancela voos

18:00

O tráfego aéreo de e para o aeroporto de Roterdão, na Holanda, foi cancelado na tarde desta segunda-feira devido à existência de fumo na cave da torre de controlo. O alerta foi dado às 16h30, menos uma hora em Portugal continental.



Várias zonas do aeroporto - e a própria torre de controlo - foram evacuadas mas as zonas comuns aos passageiros não sofreram qualquer alteração na normalidade.



O aeroporto afirmou, na sua página de internet, que o fumo era de "pequena escala" e que iria continuar a usar esta via para anunciar as atualizações a este incidente.



A estimativa das autoridades era reabrir as operações cerca das 18h30, hora local.