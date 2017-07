Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionária de escola apanhada a cheirar pó do dedo de um aluno

Mulher foi suspensa e acabou por se despedir.

Por Carolina Canha e Pedro Zagacho Gonçalves | 17:46

Teresa Ward, de 37 anos, foi suspensa após ter sido apanhada a cheirar pó de um dedo de um aluno, numa escola em Manchester, Reino Unido, onde a mulher trabalhava.



A funcionária da escola foi denunciada através de um vídeo publicado no Snapchat e que circulou por todos os alunos da escola, conforme avança o jornal britânico Metro.



No vídeo de 10 segundos, podia ler-se a descrição "Miss gettin onitttt", que em português significa "A Sr.ª a dar na cena".



Após ter visto o vídeo, a direção da escola decidiu suspender a funcionária que, mais tarde, acabou por entregar a sua demissão.



Teresa nega que o pó cheirado tenha sido droga e afirma não saber de que substância se tratava, segundo a mesma fonte.



O diretor da escola, Lee Bergin, declarou: "Este é um assunto muito sério e eu gostaria de tranquilizar os pais e os alunos da escola porque está a ser tratado como tal. Assim que a escola tomou conhecimento do vídeo, que apanhou uma das nossas funcionárias, Teresa Ward, a cheirar uma substância não identificada, esta foi suspensa enquanto decorrem as investigações".



"A Sr.ª Ward acabou por se demitir e já não é mais uma funcionária da escola", afirma o diretor.



Bergin agradeceu, ainda, o facto de a situação ter sido denunciada à direção da escola para tomar as devidas providências e acrescentou ter sido efetuada uma investigação completa para apurar o que realmente aconteceu, de acordo com o The Sun.