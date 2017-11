Fundação José Eduardo dos Santos nega notícias de pagamentos milionários vindos de Espanha

Instituição diz que notícias de corrupção visam denegrir o ex-presidente da República de Angola.

Por Lusa | 11:14

A Fundação Eduardo dos Santos (FESA) negou este sábado a veracidade das notícias veiculadas pela imprensa espanhola, sobre alegados pagamentos de milhões de euros de uma empresa pública de Espanha, em investigação pela Justiça, feitos à fundação do ex-Presidente angolano.

Em comunicado a que a Lusa teve acesso, a FESA classifica as notícias em causa como "falsas e difamatórias" e que visam "denegrir o bom nome e imagem" daquela fundação "e do seu patrono".

"Vimos desmentir categoricamente a veracidade de tais notícias e reafirmar que a FESA não tem nem nunca teve qualquer relação com a empresa mencionada, nem nunca teve qualquer ligação com o referido projeto, desafiando a quem de direito para a apresentação de provas em relação a este artigo", lê-se no comunicado.