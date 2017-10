Fundador do Facebook e diretor da Apple reúnem-se com Presidente chinês

Facebook continua inacessível na China desde 2009.

Por Lusa | 05:17

O fundador da rede social Facebook e o diretor-executivo da Apple reuniram-se, em Pequim, com o Presidente chinês, Xi Jinping, reeleito na semana passada secretário-geral do Partido Comunista, noticiou esta terça-feira a imprensa local.



Segundo a televisão estatal CCTV, o encontro decorreu na segunda-feira, durante uma receção de Xi a consultores da escola de negócios de uma das melhores universidades da China, a Tsinghua, entre os quais se encontravam o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o diretor-executivo da Apple, Tim Cook.



Outros nomes conhecidos do setor tecnológico, como Jack Ma (fundador do Alibaba), Pony Ma (presidente da Tencent) ou Robin Li (dirige o motor de busca chinês Baidu), também integraram o grupo.



A visita de Cook a Pequim ocorre nas vésperas da Apple lançar o iPhone X, que deverá ter forte procura no mercado chinês.



Já o Facebook continua inacessível na China, desde 2009, mas de acordo com o jornal norte-americano New York Times o regime comunista poderá desbloquear o acesso à rede social, se Zuckerberg respeitar o sistema de censura chinês.



Durante o discurso inaugural do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês, que decorreu este mês, em Pequim, Xi Jinping apontou como um dos principais objetivos converter a China num país de inovadores.