Furacão Nate toca terra pela segunda vez nos EUA, desta vez no Mississípi

Depois de passar pelo Luisiana, o Nate progride para o interior.

Por Lusa | 07:35

O furacão Nate tocou terra pela segunda vez em território americano. Está a passar pelo Mississípi, tornando-se no primeiro furacão a atingir aquele estado norte-americano desde o Katrina em 2005.



O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla inglesa) disse que o Nate tinha ventos máximos de até 140 quilómetros por hora, sendo esperado o seu enfraquecimento à medida que se movia para o interior.



O olho do furacão estava a cerca de dez quilómetros a norte de Biloxi e movia-se em direção a norte, à velocidade de 31 quilómetros por hora.



Esta foi a segunda vez que o Nate tocou terra. Na noite de sábado, tinha atingido a costa ao longo de uma área não muito povoada no sudeste do estado do Luisiana.



Nate trouxe chuvas intensas para a Costa do Golfo e os seus fortes ventos empurraram a água para as estradas.



Não foram reportadas vítimas mortais ou feridos no imediato.