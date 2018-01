Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista Alexis Sanchéz pagou 1000 euros a estudante por sexo

Paulina garante que esteve com o atleta, apesar de este namorar com Mayte Rodriguez.

10:39

Paulina Sobierajska, uma estudante de 20 anos, afirmou em declarações polémicas ao jornal britânico The Sun que o jogador de futebol Alexis Sanchéz lhe ofereceu cerca de 1000 euros por uma noite de sexo.



A jovem revelou que conheceu o atleta chileno - atual jogador do Arsenal e possivelmente o novo reforço na equipa do Manchester United, onde poderá vir a ganhar 19 milhões de euros por ano - num bar em Mayfair, na cidade de Londres.



"Havia um homem que não parava de olhar para mim e eu não sabia quem ele era. Passado um bocado um amigo dele veio dizer-me que havia um cliente muito especial que estava interessado em mim. Disse que era jogador do Arsenal, mas eu não o reconheci. Disse ainda que ele queria saber quanto é que eu estava disposta a receber para fazermos sexo. Fiquei chocada e respondi que lhe iria custar cerca de 10.000 euros, um pouco para ver como ele reagia", recorda Paulina.



O jogador, que pode estar prestes a tornar-se no futebolista mais bem pago da Premier League, namora com a atriz chilena Mayte Rodriguez, de 28 anos. No entanto, isso não o impediu de ir em frente com a sua proposta, alega a jovem estudante.



"Mais tarde veio ele próprio ter comigo e disse que me pagava 500 euros. Acabou por elevar a fasquia para os 800 e no final deu-me 1000 euros em notas. Enviou-me a morada do apartamento dele em Kensington e insistiu para que eu fosse. Acabei por aceitar e dizer que ia", conta.



Paulina alega que o primeiro encontro entre os dois aconteceu no dia 25 de agosto deste ano, no apartamento do jogador, onde beberam champanhe e Alexis fez um striptease. "Nos quatro meses que se seguiram estive com ele mais quatro vezes. Ele era louco por mim, dizia que adorava os meus cabelos loiros e o meu corpo. Nunca mencionou que tinha namorada", explica a estudante à publicação britânica, acrescentando que das primeiras vezes em que estiveram juntos, o chileno mentiu acerca do seu nome.



Os encontros continuaram até ao final de outubro, numa altura em que Paulina descobriu que Alexis tinha namorada, através de uma publicação nas redes sociais. "Comecei a nutrir sentimentos por ele e pensei que fossemos ter uma relação. Mas afinal eu era só uma distração a quem ele pagava por sexo", lamenta a jovem.



Recorde-se que Alexis Sanchez é um possível reforço no clube de José Mourinho, que de acordo com a comunicação social britânica, está disposto a pagar cerca de 40 milhões de euros pelo avançado chileno.