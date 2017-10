Futebolista de 18 anos que vinha jogar para Portugal morre de enfarte

João Víctor, que jogava como avançado, passou por diversas escolinhas de futebol da Grande Vitória, no Brasil.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 04.10.17

Um jovem futebolista brasileiro, de apenas 18 anos, que estava com viagem marcada para Portugal para iniciar a tão sonhada carreira de jogador profissional morreu esta terça-feira enquanto disputava uma partida com amigos em Cariacica, cidade na área metropolitana de Vitória, capital do estado de Espírito Santo. A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo jornal A Gazeta, daquele estado brasileiro, e confirmada pela família do atleta.

Ao que tudo indica, o jovem, que se apresentaria no final do mês no Desportivo Gouveia, sofreu um enfarte fulminante. A fatalidade aconteceu logo no início da "pelada" - jogo não oficial entre amigos -, de acordo com o que contou um tio, Wudson Carlos de Oliveira, de 43 anos.

"O jogo tinha acabado de começar e ele pediu para sair, reclamando de dores. Ele sentou-se no banco [de suplentes] e depois caiu. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou, tentaram reanimá-lo durante uma hora mas não teve jeito", contou Wudson, detalhando que o sobrinho não chegou a ficar em campo nem cinco minutos, pois começou logo a passar mal.

A tragédia apanhou toda a família de surpresa, pois João Victor Oliveira não tinha qualquer histórico de doenças. Como contou o tio, por causa da ida para o Desportivo Gouveia tinha feito recentemente diversos exames médicos, que não detetaram problema algum de saúde.

"Já estava tudo acertado com o clube e, por causa disso, ele fez uma bateria de exames para enviar para Portugal e não apareceu nada. Se tivesse alguma coisa não iam querer contratá-lo", acrescentou Wudson, refletindo a incredulidade com o mal súbito que vitimou o sobrinho.

Tendo o futebol como a sua grande paixão desde criança, João Víctor, que jogava como avançado, passou por diversas escolinhas de futebol da Grande Vitória, a capital do Espírito Santo, e jogou na equipa de futsal do Álvares Cabral. No ano passado, dessa feita defendendo a equipa do Mundo Moderno, um conhecido colégio de Cariacica, sagrou-se campeão mundial escolar de futsal na França, onde, segundo a família, despertou o interesse do Desportivo Gouveia.

O velório do malogrado atleta realizou-se na capela do Cemitério Santo António, em Vitória, onde o sepultamento estava marcado para o final da tarde desta quarta-feira, pelo horário local, noite em Lisboa.