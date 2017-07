Futuro chefe do FBI garante independência face Trump

Christopher Wray contraria acusações de "caça às bruxas".

Por Lusa | 12.07.17

pub

O responsável indicado para ser o futuro diretor do FBI, Christopher Wray, contrariou esta quarta-feira as acusações de Donald Trump à investigação sobre a alegada ingerência russa nas presidenciais americanas, salientando que presta lealdade à Constituição e não ao Presidente."A minha lealdade é para com a Constituição [dos Estados Unidos] e o Estado de Direito e continuarei a responder perante eles, não importa o caso", declarou Christopher Wray, o nome escolhido pelo Presidente Donald Trump para chefiar a polícia federal americana (FBI), ouvido hoje numa audiência de confirmação no Senado (câmara alta do Congresso norte-americano).Quando questionado sobre a investigação sobre a alegada ingerência russa nas presidenciais americanas de novembro de 2016 atualmente liderada pelo procurador especial Robert Mueller (ex-diretor FBI), Christopher Wray afastou-se das acusações de Trump que qualifica todo o processo como uma "caça às bruxas"."Não penso que o diretor Mueller esteja envolvido numa caça às bruxas", disse Wray.Em diversas ocasiões na rede social de mensagens 'online' Twitter, Trump qualificou a investigação conduzida por Mueller como uma "caça às bruxas" que é feita tendo como base a "falsa" premissa de um conluio entre a Rússia e elementos da sua campanha presidencial.A audiência de Wray, de 50 anos, acontece numa altura em que as suspeitas sobre uma eventual ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de novembro último estão reforçadas após a revelação de informações sobre uma reunião, em junho de 2016, entre o filho mais velho de Trump e uma advogada que lhe foi apresentada como uma emissária de Moscovo.E acontece dois meses depois do Presidente norte-americano ter demitido de forma repentina o anterior diretor da polícia federal James Comey, numa altura em que este responsável estava a supervisionar uma investigação sobre os alegados contactos mantidos entre a campanha de Trump e a Rússia durante a corrida às presidenciais nos Estados Unidos.Uma das várias revelações feitas por James Comey foi que, durante um jantar na Casa Branca, o Presidente pediu-lhe lealdade."Nunca irei deixar que o trabalho do FBI seja influenciado por nada além dos factos, a lei e a procura de uma justiça imparcial. Ponto final", prometeu hoje Christopher Wray, numa declaração inicial na audiência de confirmação."Comprometo-me a ser o líder que o FBI merece e a liderar uma agência independente, um motivo de orgulho para todos os americanos", acrescentou o veterano da Justiça americana, pouco conhecido da opinião pública, que assumiu funções no Departamento de Justiça durante a administração de George W. Bush.Caso seja confirmado pelo Senado, Christopher Wray terá a difícil tarefa de tranquilizar os mais de 30.000 funcionários do FBI, muito ciosos da sua independência, mas também de recuperar a confiança da opinião pública americana, que teme que a instituição esteja sob influência da Casa Branca.O nome de Christopher Wray foi divulgado por Trump no passado dia 7 de junho.