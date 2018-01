Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futuro de Puigdemont nas mãos do Supremo

Líder independentista acata decisão do Tribunal Constitucional e vai pedir autorização para participar no debate de investidura, mas primeiro terá de se entregar à Justiça.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O líder independentista catalão Carles Puigdemont vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional e pedir autorização à Justiça para participar no debate de investidura agendado para amanhã no parlamento da Catalunha. Para isso, no entanto, terá de regressar a Espanha e entregar-se à Justiça, cabendo então ao juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal, decidir se autoriza ou não que assista à sessão.



A decisão do Constitucional deixou Puigdemont encurralado. Os juízes decidiram por unanimidade que o líder separatista só pode tomar posse de forma presencial e com autorização do Supremo Tribunal, deitando por terra a possibilidade de ser investido à distância por videoconferência ou através de um discurso lido por outro deputado, e também de apresentar-se de surpresa no parlamento no dia da votação.



Fontes independentistas confirmaram este domingo que Puigdemont vai acatar a decisão do Constitucional, mas não esclareceram em que moldes. O pedido para assistir à investidura tem de ser feito em pessoa, o que significa que terá de regressar a Espanha e entregar-se. Mesmo assim, não é garantido que consiga estar presente no parlamento amanhã. Além de o ‘timing’ ser apertado, o juiz Llarena já rejeitou um pedido semelhante de Oriol Junqueras e de outros dois deputados em prisão preventiva.



Independentistas renunciam ao mandato

Três dos quatro ex-conselheiros independentistas que estão refugiados em Bruxelas com Puigdemont renunciaram ontem aos mandatos de deputado para garantir que o presidente destituído possa ter a maioria absoluta na sessão de investidura de amanhã. Com a renúncia de Lluis Puig, Clara Ponsatí e Meritxell Serret, que estavam impedidos de delegar o voto, os partidos separatistas podem agora nomear três novos deputados para perfazer a maioria absoluta de 68 lugares necessária para eleger Puigdemont.