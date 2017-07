G20 chega a acordo para uma declaração comum sobre o clima

Comunicado foca-se na desvinculação dos EUA visando a luta contra as alterações climáticas.

Os países do G20 chegaram este sábado a um compromisso sobre o clima para evitar uma rutura definitiva com os Estados Unidos após o anúncio da sua saída dos acordos de Paris, segundo o comunicado final.



O comunicado final foca-se, em parte, na desvinculação dos EUA destes acordos visando a luta contra as alterações climáticas, que são qualificadas como "irreversíveis".



Segundo noticia a AFP, foi uma forma de isolar os EUA neste assunto: "Regozijo-me muito que todos os outros chefes de Estado e governo" mantenham os acordos de Paris, declarou à imprensa a chanceler alemã Angela Merkel, anfitriã da cimeira.



Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, liderado por Donald Trump, fizeram uma concessão.



A declaração final diz que os Estados Unidos vão "esforçar-se para trabalhar estreitamente com outros parceiros para facilitar o seu acesso e a utilização mais apropriada e eficaz das energias fósseis e os ajudar a desenvolver energias renováveis e outras fontes de energia limpa".



Esta passagem cria uma situação inédita no G20, que valida assim o facto de um dos seus membros poder desenvolver uma política individual, contra a corrente dos outros membros.