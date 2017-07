G20 com unanimidade no apoio ao livre comércio

Objetivo é alcançar "um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo", enquanto se melhora a resistência económica e financeira dos países.

Por Lusa | 08.07.17

A Cimeira do G20, que este sábado terminou em Hamburgo, na Alemanha, apoiou unanimemente o livre comércio, ressalvando que, face a práticas "injustas", os Estados podem recorrer a "instrumentos legítimos de defesa comercial".O comunicado final de consenso da Cimeira dos líderes das 20 maiores economias mundiais (G20), realizada na passada sexta-feira e este sábado, em Hamburgo, no norte da Alemanha, conseguiu com esta expressão compatibilizar as diferentes sensibilidades em torno do comércio internacional, especialmente por parte dos Estados Unidos."Manteremos os mercados abertos", assegura o G20, constituído por países de economias industrializadas e emergentes, que se compromete também, a "combater o protecionismo, incluindo todas as práticas comerciais injustas".O texto acordado realça terem existido avanços na situação macroeconómica global, reconhecendo, todavia, que "o crescimento é mais débil do que o esperado", pelo que se devem continuar a aplicar medidas "monetárias, fiscais e estruturais" para o reforçar.O G20 sublinha o seu compromisso na aplicação de "reformas estruturais", o seu intento em reduzir os "desequilíbrios globais excessivos" e a promoção de "uma maior inclusão, justiça e igualdade na procura do crescimento económico e na criação de emprego".O objetivo é alcançar "um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo", enquanto se melhora a resistência económica e financeira dos países, noticiou a Efe.No domínio laboral, os líderes do G20 reconheceram os desafios que coloca a globalização, a digitalização e a automatização, e defenderam, que, para melhorar as opções de adaptação dos trabalhadores, face a estas mudanças, há que potenciar a educação e a formação contínua.Comprometeram-se também, a promover "oportunidades de trabalho decentes" durante a transição que o mundo está a viver.No âmbito financeiro, o G20 referiu o "considerável progresso" registado no setor bancário desde a crise e defendeu que se deve seguir no sentido da melhoria da solidez do sistema institucional.No mesmo comunicado conjunto, o G20 afirma que pretende continuar a trabalhar por um "sistema fiscal internacional moderno e globalmente justo", que combata a fraude tributária e melhore o intercâmbio internacional de informação entre Estados.O G20 compromete-se a avançar na implementação de padrões internacionais de transparência para combater "a corrupção, a fraude fiscal, o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro".