G7 pressiona Rússia para abandonar Assad

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 admitem avançar com novas sanções económicas contra a Rússia para pressionar Moscovo a abandonar o presidente sírio, Bashar al-Assad. O ultimato é apresentado hoje em Moscovo pelo secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson, que ontem garantiu punir "todos aqueles que cometerem crimes contra inocentes".Reunidos em Itália para procurar uma posição unida da comunidade internacional após o ataque químico que matou dezenas de pessoas na Síria e o ataque retaliatório lançado pelos EUA contra o regime de Damasco, os chefes da diplomacia do G7 mostraram-se dispostos a reforçar a pressão sobre a Rússia, nomeadamente através da ameaça de novas sanções."O que tencionamos fazer, em nome do Ocidente, é dar a Rex Tillerson o mandato mais claro possível para chegar a Moscovo e dizer aos russos que têm uma escolha: ou continuam a apoiar o tirano, ou trabalham connosco para encontrar uma solução melhor", afirmou o secretário de Estado britânico para os Assuntos Externos, Boris Johnson, acrescentando que o apoio a Assad é "tóxico para a reputação da Rússia".