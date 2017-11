Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra galinhas mortas em água a ferver em matadouro

Caso já originou denúncias contra empresa responsável.

15:35

Um vídeo chocante que mostra galinhas a morrer em água a ferver durante o processo de abate num aviário em Melbourne, na Austrália, está a circular nas redes sociais e a gerar indignação pela crueldade demonstrada nas imagens.



O vídeo, que foi captado por uma câmara oculta instalada no interior da empresa Star Poultry Supply, mostra os animais em pleno sofrimento enquanto são mergulhados em água a ferver, um por um. As imagens foram divulgadas pela televisão norte-americana ABC e pela ativista Tamara Kenneally, a responsável pelas gravações.





De acordo com as regras australianas de abate animal, o processo adequado deve passar por "atordoar" os frangos antes de lhes cortar o pescoço e mergulhá-los posteriormente em água a ferver para os depenar.



"Os animais foram literalmente cozidos vivos e escaldados até à morte", afirmou a ativista, em declarações ao canal de televisão.



O caso foi denunciado por várias associações que defendem a vida animal, no entanto, não foi ainda aberta qualquer tipo de investigação formal ao caso.