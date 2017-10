Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Galiza prolonga até 12 de novembro dispositivo de combate a fogos

Previsões meteorológicas para os próximos dias apontam para tempo quente e seco.

Por Lusa | 22:10

O governo regional da Galiza vai prolongar até 12 de novembro o dispositivo de combate aos incêndios florestais, devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para tempo quente e seco.



O anúncio foi hoje feito pela responsável do Meio Rural, Ángeles Vásquez, durante uma visita para supervisionar, juntamente com a responsável da pasta do Mar, Rosa Quintana, os trabalhos de inspeção para o desenvolvimento de ações que evitem que as cinzas dos incêndios sejam arrastadas para os bancos marisqueiros de Ventosela, em Redondela, Pontevedra.



A responsável autonómica do Meio Rural explicou que nos últimos dias se avaliou a hipótese de prorrogar a operação, como se fez antes da onda de incêndios de meados de outubro, devido às previsões de tempo seco e soalheiro.



A conselheira do Mar revelou, por seu turno, que até agora não foi detetado a presença de terra ou cinza nas rias galegas.



Desde 16 de outubro que está ativado o Plano Territorial de Contaminação Marinha Acidental da Galiza (Camgal) na sua fase de alerta para prevenir danos nos bancos de marisco em consequência do arrastamento de matéria orgânica ou inorgânica.



Quintana frisou que a Guarda Costeira e as equipas de assistência técnica dos sindicatos de pescadores da Galiza estão a controlar a possibilidade de essas descargas chegarem a zonas de captura de marisco e que as inspeções se centram sobretudo na foz dos rios Miñor e Verdugo.



Ángeles Vásquez insistiu, por sua vez, na necessidade de agir de acordo com critérios técnicos e de forma coordenada para reduzir os danos causados pelos incêndios, sobretudo os possíveis arrastamentos de cinzas e outros materiais por causa das chuvas.



Os técnicos do Centro de Investigação Florestal de Lourizán são os encarregados de coordenar todas essas tarefas, que incluem estabelecer o perímetro e classificar os incêndios, através de prospeções aéreas e via satélite.



Em seguida, realizarão inspeções no terreno e analisarão o grau de incidência dos incêndios em cada zona, para depois delimitar as áreas de atuação prioritária.