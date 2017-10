Galp ganha participação de 20% em bloco de petróleo no Brasil

Consórcio arrematou uma área no Norte de Carcará ao oferecer 67,12% de óleo excedente retirado na área ao governo brasileiro.

Por Lusa | 16:10

Um consórcio formado pelas petrolíferas Statoil, ExxonMobil e a Petrogal Brasil, do grupo Galp, arrematou um dos oito blocos oferecidos num leilão de áreas de exploração de petróleo no Brasil que acontece esta sexta-feira no Rio de Janeiro.



Liderado pela Statoil, com uma participação de 40%, a ExxonMobil, que detém outros 40%, e a Petrogal Brasil, com 20%, o consórcio arrematou uma área no Norte de Carcará ao oferecer 67,12% de óleo excedente retirado na área ao governo brasileiro.



O leilão contempla oito áreas do pré-sal - onde estão as maiores reservas de petróleo e gás do Brasil - e foi organizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).