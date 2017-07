Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang ataca criança de quatro anos em parque infantil

Menino foi atingido no rosto com maçãs e teve de ser assistido.

Por Daniela Espírito Santo | 12:57

Um gang de adolescentes atacou um menino de quatro anos num parque infantil em Inglaterra. A criança teve de ser levada para o hospital com ferimentos num olho, depois de ser atingida com maçãs.



O ataque aconteceu quando o menino, chamado Corey, brincava com a irmã, de sete anos, e dois primos, também menores, num parque infantil em Warwickshire, esta semana.



Segundo relata a mãe aos jornais britânicos, um grupo de quatro adolescente resolveu atirar maçãs à criança. "As crianças começaram a correr para casa a chorar e havia sangue a escorrer da cara do Corey. Eles contaram-nos que foram embuscados pelos adolescentes, que teriam entre 12 e 14 anos", relata, adiantando que, na altura do incidente, estava em casa da irmã, mesmo ao lado, a fazer chá.



"Pelos vistos eles tinham apanhado as maçãs de uma árvore de lá e estavam mesmo a tentar acertar-lhes. Quando o Corey foi atingido eles fugiram e eu já não os encontrei mais no parque", adianta a mãe, de 29 anos.



A mãe fez queixa do sucedido às autoridades e decidiu partilhar imagens da criança no Facebook, para tentar encontrar os culpados.



No entanto, acabou por ser criticada por deixar o filho sozinho no parque. "Os serviços sociais disseram que eu sou má mãe por deixar o Corey no parque. Acho isso terrível porque estive 15 segundos na casa da minha irmã. Só queria que ele tivesse a infância livre que eu tive", admite.



"Ele estava com o primo de 10 anos, que é muito responsável. Já reportei o incidente à polícia. Agora, só espero que eles sejam apanhados. O Corey podia ter ficado cego", remata a mãe, citada pelo jornal britânico Metro.



A polícia de Warwickshire já deixou um alerta também no Facebook.