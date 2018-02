Gang de mascarados invade comboio e espalha pânico no Rio de Janeiro

Passageiros espezinharam-se uns aos outros em fuga descontrolada. Grupo queria semear terror.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:38

Passageiros de um comboio suburbano do ramal de Santa Cruz, na zona oeste da cidade brasileira do Rio de Janeiro, viveram momentos de pânico generalizado na noite desta segunda-feira quando a composição foi invadida por um bando de mascarados empunhando barras de ferro, pedaços de madeira e até enxadas e foices. O terror instalou-se imediatamente na carruagem, que estava cheia, com os passageiros a imaginar que se tratava de um "arrastão" e que iam ser assaltados, mas até ao início da tarde desta terça-feira não havia sido dada qualquer queixa de roubo de pertences nas esquadras da região.

Pouco antes de a composição chegar à estação Augusto Vasconcelos, por volta das 22h00 locais, 00h00 em Lisboa, o bando, surgido não se sabe de onde, entrou na carruagem a correr, gritando e batendo com os paus e ferros nos bancos. Todos escondiam o rosto, uns com máscaras diversas e outros simplesmente com panos e até toalhas, o que contribuiu para aumentar ainda mais o medo de quem viajava no comboio.

Completamente em pânico, os passageiros começaram a empurrar-se uns aos outros dentro do apertado corredor, tentando fugir sem saber exactamente do quê e para onde, pois o comboio estava em movimento. Várias pessoas caíram e foram pisadas por outras, tanto dentro da carruagem quanto depois, quando o comboio parou na estação Augusto Vasconcelos e todos saíram a correr desesperadamente, com os vândalos perseguindo-os e continuando a gritar.

No entanto, não há notícia de que os mascarados tenham agredido alguém ou roubado alguma coisa ou de que algum passageiro tenha sofrido ferimentos significativos no meio do tumulto. Tudo parece ter sido um inqualificável acto de vandalismo, uma acção premeditada para causar pânico, sem qualquer razão aparente.