Gangue armado faz arrastão contra equipas da Fórmula 1 em São Paulo

A Mercedes, equipa do já tetracampeão mundial Lewis Hamilton, foi a mais atacada.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:29

Um grupo de criminosos fortemente armados fez um arrastão contra equipas da Fórmula 1 que na noite desta sexta-feira deixavam o Autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade brasileira de São Paulo, onde este domingo se realiza o GP do Brasil. Tiros foram disparados pelos criminosos, mas não há notícias de feridos.

A equipa do já tetracampeão mundial Lewis Hamilton, a Mercedes, foi a mais atacada. A van da Mercedes, com mecânicos e outros funcionários, que era o primeiro dos vários veículos ligados à F1 que deixaram o autódromo ao mesmo tempo pouco depois das 20 horas locais, 22 horas em Lisboa, e teve de parar num sinal encarnado logo depois do portão, foi cercada pelos bandidos, que roubaram os pertences de todos os ocupantes.

As vítimas não tiveram a menor condição de reagir e passaram por momentos de pânico, pois os criminosos apontaram as suas armas de grosso calibre para as cabeças de vários funcionários da equipa. Atrás da van da Mercedes, uma outra van, da equipa Williams, também foi cercada pelos criminosos, mas um incidente envolvendo um carro da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, desviou a atenção dos criminosos e evitou o assalto.

O carro da FIA, com funcionários da entidade, chamou a atenção dos assaltantes, que provavelmente imaginaram que transportasse altos dirigentes da organização, mas o motorista, ao ser cercado e sabendo que o veículo é blindado, fez uma manobra brusca e fugiu. Os criminosos começaram a disparar mas não conseguiram parar o automóvel e, por terem chamado de mais a atenção com os tiros, optaram por fugir sem completar o arrastão.

Depois disso, as outras equipas da F1 que ainda estavam no autódromo foram avisadas e solicitaram segurança para deixarem o local e voltarem para os hotéis após o primeiro dia de testes.



Apesar de tudo isso, e de o assalto ter ocorrido num semáforo perto de um dos portões do Autódromo de Interlagos, a Polícia Militar de São Paulo, além de não estar no local a fazer a segurança esperada, na manhã deste sábado informou não ter tido conhecimento de qualquer incidente com equipas da F1.