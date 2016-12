Gangue mata sete pessoas em festa de Natal no México

Guerrero é um dos estados do México mais afetados pela violência de gangues ligados tráfico de droga, que frequentemente entram em conflito, fazem sequestros e extorsões.



O estado ganhou notoriedade internacional por ter sido palco do desaparecimento de 43 estudantes em 2014, alegadamente assassinados, às mãos de polícias corruptos.



Um grupo criminoso matou sete pessoas, incluindo três polícias, numa celebração de Natal no estado mexicano de Guerrero, no domingo, informou a polícia.O massacre ocorreu no Dia de Natal ocorreu junto a uma casa na localidade de Puente del Rey, onde homens armados mataram a tiro seis homens e uma mulher, com idades entre os 24 e os 54.Os que morreram foram três irmãos, o seu pai, o tio, e um homem e uma mulher que foram convidados para a festa.