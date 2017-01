Ganha milhões no Instagram a promover chás laxantes

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Paige Hathaway, de 29 anos, já conseguiu arrecadar mais de 4 milhões de euros com patrocínios no Instagram, onde mostra o corpo tonificado e promove a venda de chás laxantes.A jovem é uma das maiores empreendedoras do mundo nas redes sociais. Com 4 milhões de seguidores no Facebook e 3 milhões no Instagram, Paige promove o exercício físico e motiva todos os que querem ter um corpo tonificado.As imagens partilhadas baseiam-se em ginásio e comida, onde também dá dicas de alguns produtos que podem ajudar ao bom aspecto fisico.