Gato vadio suspeito de tentativa de homicídio a idosa

Mulher foi encontrada com 20 cortes na cara.

16:43

Uma idosa japonesa estava acamada em casa quando sofreu uma tentativa de homicídio, na passada semana. A filha da mulher encontrou-a com uma hemorragia devido aos 20 cortes que tinha na cara, em sua casa, no sul do Japão. A polícia abriu uma investigação e chegou à conclusão que o assassino pode ser um gato vadio.

A filha de Mayuko Matsumoto chegou a casa e, quando viu os arranhões da mãe, chamou a polícia e os médicos. "Quando a encontrei, a cara estava toda coberta de sangue. Eu não sabia o que tinha acontecido", contou a filha da idosa de 82 anos.

Segundo a emissora local, as autoridades abriram uma investigação devido à gravidade dos ferimentos que Mayuko tinha na cara, e não encontraram nenhum sinal de pessoas que tivessem entrado ou saído de casa da idosa no momento do ataque.

Posteriormente, a polícia percebeu que as feridas eram muito parecidas com arranhões de gato e analisaram os gatos vadios que andavam à volta da casa de Mayuko. Um deles, tinha vestígios do que pode ser sangue humano. "A polícia está a analisar uma amostra de sangue tirada da garra do gato que pode ter arranhado a vítima", informou uma televisão local.