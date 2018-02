Gémeas acorrentadas e violadas pelo pai todos os dias durante 10 anos

Jovens eram torturadas e deixadas à fome. Uma delas engravidou do progenitor.

11:00

Um homem foi detido em Minneanapolis, nos EUA, e está acusado de violar as filhas gémeas durante 10 anos. As jovem, que têm cerca de 20 anos, eram torturadas e deixadas acorrentadas num quarto à fome.

Jerry Lee Curry, de 51 anos, não deixava as filhas terem contacto com o exterior, pelo que as gémeas apresentam um desenvolvimento mental, físico e comportamental deficiente. A polícia foi alertada para o caso depois de uma delas ter conseguido escapar de casa após uma sessão de abusos sexuais.

A mãe das raparigas, de 48 anos, está em fuga e é procurada pelas autoridades. É suspeita de ser cúmplice do marido e é acusada por outra filha, de 10 anos, de agressão e tortura.

Segundo o Star Tribune, uma das raparigas revelou à polícia que os abusos sexuais começaram quando os pais descobriram que esta era sexualmente ativa. Foi a primeira a ser acorrentada à cama e repetidamente violada. A outra gémea começou a ser abusada depois e chegou mesmo a engravidar duas vezes do próprio pai. Contou às autoridades que nunca se lembra de ter "comida suficiente".

"Ele forçava-me a fazer sexo com ele. Fez isto todos os dias desde que eu entrei na adolescência. E fez o mesmo à minha irmã. Sinto-me tão bem por não estar acorrentada à minha cama", disse a jovem à polícia. Esta irmã tinha os pés em gangrena devido às feridas causadas pelas correntes e teve que ser operada de urgência, por estar em risco de ter que ser amputada.

A outra irmã só tinha parte da orelha esquerda, que terá sido arrancada numa sessão de agressões e tortura. Apresentava ainda cicatrizes no crânio e nas costas. Revelou que era espancada com um taco de basebol, com um cinto e com pedaços de madeira.

As autoridades investigam o caso enquanto o pai das gémeas aguarda julgamento em prisão preventiva.