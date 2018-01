Gémeas de sete anos consideradas as mais bonitas do mundo  

Meninas vivem em Los Angeles e já são estrelas no Instagram.

09:41

Os pais das gémeas Leah Rose e Ava Marie começaram a partilhar fotografias das filhas sem saber o impacto que as mesmas iam causar.

Os comentários começaram a surgir e as meninas começaram a ser chamadas como as mais bonitas do mundo.

Na rede social Instagram, as gémeas de apenas sete anos, contam com mais de 250 mil seguidores e a conta na rede social só foi aberta em julho.

"Absolutamente deslumbrantes", "tão bonitas" e "meninas mais bonitas do mundo", são alguns dos comentários publicados nas fotografias.

As crianças, que vivem com os pais em Los Angeles, Estados Unidos, já fazem parte de duas agências de modelos e o irmão também já recebeu alguns convites.