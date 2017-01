Gémeas que vão casar com o mesmo homem arrependidas com cirurgias

Anna e Lucy DeCinque fazem furor na Austrália e em todo o mundo, com uma forte presença nas redes sociais. As duas irmãs gémeas australianas são conhecidas pelas inúmeras cirurgias estéticas a que foram submetidas para ficarem ainda mais parecidas uma com a outra, mas saltaram para as bocas do mundo depois de anunciarem que iam casar com o mesmo homem.

Agora, que já estão noivas de Bem Byrne e só pensam nos pormenores do casamento, Anna e Lucy admitem que estão arrependidas de todas as cirurgias estéticas que fizeram. "Arrependemo-nos de tudo. Quando fizemos achávamos bonito, mas agora achamos que o resultado está feio. Queremos um ‘look’ mais natural e saudável", defendem as gémeas, que gastaram perto de 175 mil euros para ficarem idênticas.

As irmas DeCinque fizeram, entre outros procedimentos, implantes de silicone nos seios, enchimento dos lábios, tatuagem das sobrancelhas e implantes de pestanas.

As gémeas conheceram o futuro marido no Facebook há cinco anos e pretendem casar em Tucson, no estado norte-americano do Arizona, onde o casamento é autorizado. Anna e Lucy revelam que fazem sexo ao mesmo tempo com o noivo. "Temos sempre vontade as duas ao mesmo tempo. É um homem com sorte, mas tem de ter o dobro da energia, para ter o dobro do amor e da atenção", brincam as duas jovens.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



50%

50% 50%

50% Muito satisfeito