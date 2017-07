Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Genro de Trump depõe perante comité do Senado

Jared Kushner vai esta segunda-feira depor à porta fechada perante a câmara alta do Congresso norte-americano.

10:21

Jared Kushner, genro do Presidente dos EUA Donald Trump, vai esta segunda-feira depor à porta fechada perante o comité dos serviços de inteligência do Senado, a câmara alta do Congresso norte-americano.



Na quinta-feira, o seu advogado, Abbe Lowell, confirmou esta audiência e assegurou que Kushner, considerado um dos conselheiros mais próximos de Trump, vai cooperar voluntariamente com a investigação do Congresso às eventuais relações entre agentes russos e o círculo do Presidente.



Durante a campanha presidencial de 2016, Jared Kushner, o filho mais velho do atual chefe de Estado, Donald Trump Jr., e o então diretor de campanha de Trump, Paul Manafort, reuniram-se em junho com Natalia Veselnitskaya, sob o alegado pressuposto que esta advogada russa teria informações que poderiam comprometer a rival política e candidata presidencial democrata Hillary Clinton.