George Michael deu origem a programa de sucesso

A notícia da morte do cantor britânico foi revelada pelo agente. "É com grande tristeza que podemos confirmar que o nosso filho, irmão e amigo morreu em paz em sua casa, durante o Natal", em Oxfordshire, no Reino Unido, avançou em comunicado. "A família pede que a sua privacidade seja respeitada. Não haverá mais comentários nesta fase", acrescentou.











Foi depois confirmado por Michael Lippman, manager e amigo de longa data de George Michael, que a morte do artista se deveu a "uma falha cardíaca".







George Michael foi o primeiro convidado do segmento de sucesso Carpool Karaoke, em que celebridades se sentam no carro com James Corden e interpretam algumas das mais famosas músicas do panorama mundial. Corden já expressou a sua tristeza pela morte do cantor, no dia de Natal, aos 53 anos. No Twitter, o apresentador escreveu que adorava George Michael e que "ele era uma grande inspiração."