George Michael homenageado pela família um ano depois da morte

Cantor foi encontrado morto no dia de Natal do ano passado.

"Este Natal será difícil sem ele, mas sabemos que não estamos sozinhos no luto do aniversário da morte, e que a tristeza da nossa família e verdadeiros amigos é compartilhada por muitos de vocês", pode ler-se.



Na fotografia partilhada está George Michael em criança, a brincar na neve.





Recorde-se que o cantor que morreu aos 53 anos, de causas naturais, resultantes de doença cardíaca a 25 de dezembro do ano passado.

George Michael foi homenageado um ano após a sua morte. A família do cantor partilhou no dia de Natal, uma fotografia da infância com uma mensagem emocionada.Na longa mensagem partilhada no site oficial de George Michael, a família lembrou o cantor e agradeceu o apoio dos fãs.