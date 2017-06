Gestifute nega que José Mourinho tenha sido notificado pelas finanças

Segundo notícias divulgadas em Espanha, o técnico português terá sido acusado de ter defraudado o fisco espanhol em 3,3 milhões de euros quando esteve ao serviço do Real Madrid.



Num comunicado divulgado esta terça-feira, um procurador de Madrid afirma que o treinador cometeu duas infrações de evasão fiscal em 2011 e 2012, relacionadas com os ganhos com os direitos de imagem.



A Gestifute revela ainda que "o Governo espanhol, por sua vez, através da Agência Tributária, emitiu uma certidão onde confirmava que ele [José Mourinho] tinha regularizado a sua situação e que se encontrava com todas as suas obrigações tributárias em dia", documentos que a empresa disponibiliza na sua página na Internet.

O treinador de futebol português José Mourinho não recebeu qualquer notificação por parte das finanças nem do Ministério Público espanhóis por eventual fuga ao fisco, revelou a Gestifute, empresa que representa o técnico."José Mourinho não recebeu qualquer notificação em relação às notícias vindas esta terça-feira a público. Até à data desta terça-feira, nem as Finanças nem o Ministério Público espanhóis contactaram com José Mourinho, nem com os assessores que foram contratados para o processo de fiscalização", pode ler-se na nota enviada à agência Lusa.No mesmo documento, refere-se que José Mourinho, que residiu em Espanha desde junho de 2010 até maio de 2013, quando orientou o Real Madrid, "pagou mais de 26 milhões de euros em impostos, com uma taxa média superior a 41% e aceitou propostas de regularização da administração fiscal em 2015, relativas aos anos de 2011 e 2012, e resolveu por acordo a situação relativa ao ano de 2013".