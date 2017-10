Gigantes chineses alinham com Portugal em investimentos nos portos

Ministra do Mar está de visita a Pequim.

Por Raquel Oliveira | 09:07

Uma das maiores empresas de construção do mundo, a chinesa CCCC, e um banco de investimento, o China Developent Bank, querem investir em Portugal. Foi isso mesmo que disseram esta terça-feira à ministra do Mar no final da sua visita a Pequim. Ana Paula Vitorino está na China numa missão com vista a captar investimento para os portos portugueses.

A China Communications Construction Campany (CCCC), que constrói não so infraestruturas como os próprios equipamentos, manifestou interesse em entrar no portos portugueses, em consórcio. Também o China Developent Bank (CDB), que dispõe de uma linha de mil milhões de euros para financiar projetos em Língua Portuguesa, disse a Ana Paula Vitorino que tem muito interesse no plano de modernização portuário.

Recorde-se que Portugal tem um plano de investimento nos portos nacionais estimado em 2,5 mil milhões de euros. Um plano considerado essencial num ano em que os portos estão bater mensalmente recordes na movimentação de mercadorias.

A Missão portuguesa que está na China para captar investimento para os portos nacionais segue agora para Xangai.