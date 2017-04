Girafa mais famosa do mundo já deu à luz

Menos de uma hora depois, a cria, que é o quarto bebé de April, de 15 anos, dava os primeiros passos.



Ainda não se sabe se a girafa bebé é fêmea ou macho e o seu nome será depois escolhido num concurso.







Milhões de pessoas assistiram hoje à transmissão em direto pela internet do parto da girafa April num parque de animais do Estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos.Várias centenas de milhares de pessoas estavam conectadas ao 'streaming' do parto quando este novo membro do mais alto mamífero terrestre nasceu pouco antes das 10h00 da manhã (15h00 em Lisboa) e o vídeo que foi disponibilizado no Youtube tinha mais de um milhão de visualizações nas duas horas seguintes.O parto de April demorou quase duas horas e foi comentado em direto pelo proprietário do Animal Adventure Park, um parque no Estado norte-americano de Nova Iorque.