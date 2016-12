Güllen rejeita acusações de envolvimento na morte de embaixador russo

Num vídeo disponibilizado à agência Associated Press, Gullen -- que logo na passada segunda-feira, no próprio dia do homicídio, lamentou o assassínio e rejeitou quaisquer ligações ao mesmo - acusou agora o Governo turco de difamar o seu movimento e sugeriu que Ancara irá facilitar novos homicídios e voltar a acusar os seus seguidores."Não conseguirão convencer o mundo das suas acusações", afirmou o clérigo no vídeo facilitado à AP.As autoridades turcas, entretanto, de acordo com a agência estatal turca de notícias, Anadolu, libertaram hoje seis familiares do homicida, o polícia Mevlut Mert Altintas, depois de os manterem detidos para interrogatório durante três dias.Ambos os progenitores, uma irmã, dois tios e uma tia de Altintas foram libertados, depois de terem sido interrogados em Aydin, uma província no oeste da Turquia.A comunicação social turca, citada pela agência France Presse, dá hoje nota de que as autoridades turcas mantêm ainda detidos seis suspeitos de ligação ao crime, relacionados com a academia de polícia Rustu Unsal, em Izmir, onde Altintas estudou entre 2012 e 2014.Entre os detidos encontra-se Suleyman Ergen, a quem a Turquia acusa de ser um agente de topo do movimento de Güllen na referida academia de polícia.Erdogan afirmou expressamente pela primeira vez na passada quarta-feira que Altintas estava relacionado com o movimento de Güllen, declarando não haver "necessidade de fazer segredo disso".Ainda que as autoridades turcas e o próprio Presidente tenham acusado expressamente Güllen e o seu movimento de estarem por detrás da morte do embaixador, Moscovo -- que enviou para a Turquia uma equipa de investigação com 18 elementos -- tem apelado sempre à calma e alertado contra quaisquer conclusões precipitadas.A Rússia deverá proceder hoje ao funeral de Karalov, com todas as honras de Estado.