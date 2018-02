Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governador do banco central da Letónia nega suborno de 100 mil euros

12:56

O governador do banco central da Letónia, garantiu esta terça-feira que não tenciona demitir-se na sequência da detenção por suspeita de ter recebido um suborno de 100 mil euros, assegurando que é inocente.



"Tomei a decisão de não me demitir porque não sou culpado", disse Ilmars Rimsevics, que também pertence ao Conselho do Banco Central Europeu.



De acordo com uma notícia da agência de notícias AP, o presidente do banco letão Norvik, Grigory Guselnikov, diz que Rimsevics tem pedido subornos desde 2015.



"A minha saída permitiria que um homem como Guselnikov triunfasse", acrescentou o banqueiro central da Letónia durante a conferência de imprensa.



O governador do Banco Central da Letónia foi detido para interrogatório neste fim de semana, após a condução de buscas no seu escritório e na sua residência na sexta-feira.



O diretor da agência anticorrupção letã (KNAB), Jekabs Straume, confirmou em conferência de imprensa na segunda-feira, sem avançar nomes, que foram abertos procedimentos legais contra dois funcionários da instituição.



Os procedimentos legais surgem no seguimento de suspeitas de extorsão e recebimento de subornos no valor de 100.000 euros.



Straume adicionou que uma das acusações, dirigida a um alto representante, "não permitem que o funcionário continue a desempenhar as suas funções".



Após uma reunião extraordinária esta terça-feira, o primeiro-ministro letão, Maris Kucinskis, disse que o banqueiro irá enfrentar "restrições".



De acordo com a agência noticiosa dos países bálticos, a Baltic News Service, o primeiro-ministro avançou que "no mínimo, [Rimsevics] será impedido de continuar no cargo" mesmo após a saída sob fiança.



Ilmars Rimsevics era governador do Banco da Letónia desde 2001 e ocupava ainda um lugar no Conselho do Banco Central Europeu (BCE).



Entretanto, BCE reportou que o regulador financeiro da Letónia proibiu todos os pagamentos do Banco ABLV, um dos maiores do país, após alegações de lavagem de dinheiro de origem norte-coreana e das sanções aplicadas pelos Estados Unidos.



O ABLV é o terceiro banco com maiores ativos na Letónia.