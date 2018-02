Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governador do Banco Central da Letónia foi detido

Investigação de combate à corrupção ocorreu este sábado à noite.

Por Lusa | 13:59

O governador do Banco Central da Letónia, Ilmars Rimsevices, foi detido no sábado à noite pelo Gabinete de Prevenção e Combate à Corrupção, segundo agências de notícias internacionais, uma informação confirmada pelo Governo.



Após um interrogatório no sábado que durou cerca de sete horas nos escritórios do Gabinete de Combate à Corrupção em Riga, Rimsevices foi levado durante a noite para outro local, conforme constatou uma jornalista da agência de notícias BNS.



O Gabinete de Prevenção e Combate à Corrupção (KNAB) escusou-se para já de comentar a detenção do governador. Contudo, a detenção foi confirmada pelo primeiro-ministro da Letónia, Maris Kucinskis.



"Por enquanto, nem eu [como primeiro-ministro] nem qualquer outro funcionário temos algum motivo para interferir no trabalho do KNAB", disse o chefe de governo, citado pela agência de notícias BNS.