Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo dá recompensa por informações sobre morte de jornalista

Primeiro-ministro de Malta oferece um milhão de euros.

Por Ricardo Ramos | 08:58

O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, ofereceu ontem uma recompensa de um milhão de euros por informações sobre o assassinato da jornalista anticorrupção Daphne Caruana Galizia, morta segunda-feira na explosão de uma bomba colocada debaixo do seu carro.



Os filhos da jornalista recusaram, no entanto, apoiar a oferta e exigiram antes a demissão de Muscat, que responsabilizam pela morte da mãe. "As pessoas que durante tanto tempo tentaram silenciar a nossa mãe não podem ser as mesmas a fazer-lhe justiça", afirmaram os três filhos de Galizia, acrescentando que o primeiro-ministro deve assumir a "responsabilidade política" pela morte da mãe.



Galizia, de 53 anos, provocou a queda do governo no início do ano, ao acusar Muscat de corrupção no caso dos ‘Papéis do Panamá’, alegando que ele, a mulher e vários colaboradores usaram contas offshore para esconder pagamentos ilícitos de pessoas ligadas ao presidente do Azerbeijão.



O PM foi, no entanto, reeleito, e processou a jornalista por difamação.