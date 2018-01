Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo de Madrid impugna investidura de Puigdemont

Se tribunal aceitar o pedido, presidente do Parlamento terá de nomear outro candidato.

Por Ricardo Ramos | 09:08

A poucos dias do fim do prazo para a tomada de posse do novo presidente do governo da Catalunha, o executivo de Madrid jogou esta quinta-feira uma cartada jurídica para impedir a investidura de Carles Puigdemont, recorrendo ao Tribunal Constitucional para impugnar a sua candidatura.



Após vários dias de hesitação e de espera para ver como atuariam os independentistas, o governo decidiu-se por remeter ao Constitucional a resolução do Parlamento que nomeia Puigdemont como candidato à chefia do governo.



Tal nomeação, alega o governo, é inválida, uma vez que o "estatuto jurídico" do líder separatista, refugiado em Bruxelas e alvo de um mandado de detenção por rebelião e sedição, é "incompatível" com o desempenho da função.



"Puigdemont carece de liberdade de movimentos, porque assim que voltar a Espanha será detido", explicou a vice-PM Soraya de Santamaría.



Caso o tribunal aceite a queixa, a nomeação de Puigdemont como candidato à chefia do governo será imediatamente suspensa e o líder do Parlamento, Roger Torrent, terá de indicar outro candidato para ser votado pelos deputados.



O debate de investidura está marcado para terça-feira, um dia antes do fim do prazo legal.



PORMENORES

Conselho de Estado

O governo de Madrid anunciou ainda que vai pedir ao Conselho de Estado para se pronunciar sobre a legalidade da investidura à distância do presidente da Generalitat e se a mesma pode ser legalmente impugnável.



"Golpe de Estado"

Eduard Pujol, porta-voz parlamentar do partido Juntos Pela Catalunha, de Puigdemont, diz que o recurso do governo ao Constitucional confirma o "golpe de Estado" na Catalunha e acusou Rajoy de "defraudar a lei para pressionar o presidente do Parlamento" a alterar o nome do candidato à investidura.